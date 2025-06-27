ГКНБ раскрыл преступную схему вымогательства 656 тыс. сомов у водителей такси

Государственный комитет национальной безопасности за получение 656 тыс. сомов задержал гражданина КР «Д.Н.М.», который под предлогом дачи разрешения на осуществление предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров (такси) по маршруту Каракол – Кызыл-Суу, вымогал денежные средства у водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Стало известно, что Д.Н.М. в целях придания законности своих действий использовал хозяйствующий субъект – ОсОО «Н.Т.», через которое заключал фиктивные договора по оказанию транспортных и посреднических услуг.



По результатам следствия гражданин КР «Д.Н.М.» задержан и водворен в СИЗО №23 г.Каракол.

