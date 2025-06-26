ГКНБ задержал владельца и администраторов ряда саун в Бишкеке, где организовали притоны с проститутками

Сотрудники ГКНБ провели масштабное задержание организаторов интим-услуг и притонов.



В комитете отметили, что впредь будут привлекаться владельцы саун, гостиниц, частных квартир и отдельных увеселительных заведений, которые создают условия для организации проституции.



По данным ГКНБ, систематическое противодействие правоохранительных органов проституции минимизировала их проявление в обществе. Однако, их деятельность продолжает функционировать при участии и содействии владельцев саун, гостиниц, частных квартир и отдельных увеселительных заведений.



Так, 21 июня в рамках возбужденного уголовного дела по ст.160 ч.1. УК КР проведены масштабные следственные мероприятия на территории города Бишкек по ранее установленным саунам, гостевым домам, частным квартирам. В результате задержаны более 50 девушек, оказывающие интим-услуги.



В ходе допроса все задержанные девушки дали признательные показания в отношении организаторов интим-услуг и притонов.



В результате задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ организаторы интим-услуг и притонов:



гражданин КР «К.А.А.», 1987 года рождения — организатор сети элитных интим-услуг через социальные сети;

гражданин КР «М.Э.М.», 1975 года рождения — владелец саун «Инь Янь», «Банный двор», «Кристалл» и гостевого дома «Рандеву»;

гражданка КР «П.Л.Е.», 1995 года рождения — администратор сауны «Инь Янь»;

гражданка иностранного государства «К.Н.В.», 1990 года рождения — администратор сауны Guest House.

В отношении задержанных девушек, предоставляющих интим-услуги, наложены административные штрафы с внесением в соответствующий список учета (картотеку) ГУВД столицы.



В ГКНБ добавили, что теперь на постоянной основе будут проводить масштабные мероприятия в Бишкеке, направленные на пресечение деятельности организаторов интим-услуг и притонов. Владельцы саун, гостиниц, частных квартир и отдельных увеселительных заведений, создающие условия и содействия для организации проституции, будут привлекаться к уголовной ответственности.