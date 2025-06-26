ГКНБ задержал завкафедрой и преподавателя столичного колледжа за взятку

24 июня за вымогательство взятки были задержаны заведующий кафедрой Бишкекского колледжа архитектуры и менеджмента в строительстве К.Д.С. и преподаватель учебного заведения И.Н.С. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Подозреваемые были задержаны при получении остатка денежных средств за допуск к выпускным государственным экзаменам и защите дипломной работы.

Следствие установило, что ранее И.Н.С. получил наличными и через М-банк более 20 000 сом.

К.Д.С. заключён под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ на период следствия, а И.Н.С. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.