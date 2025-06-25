ГКНБ задержал руководство ППС УВД Жалал-Абадской области

Выявлены факты систематической коррупции в Патрульно-постовой службе УВД Жалал-Абадской области, сообщили 25 июня в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, командир ППС, полковник милиции Ж.А.А., используя свое должностное положение, принуждал своих подчиненных заниматься денежными поборами у граждан, нарушающих общественный порядок, а также у водителей за мелкие нарушения ПДД.



Командир, угрожая отстранением от занимаемой должности, вынуждал командиров взводов еженедельно передавать ему от 20 до 30 тыс. сомов. Последние, в свою очередь, заставляли своих подчиненных собирать деньги у населения.



В итоге 23 июня были задержаны Ж.А.А., командир взвода ППС, лейтенант милиции М.К.Т., командира взвода ППС, младший лейтенант милиции К.Т.А., и командир взвода ППС, прапорщик милиции А.А.Р.



Ведется следствие.

