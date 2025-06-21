Жителя Ала-Буки задержали за разжигание межрегиональной розни

Жителя Ала-Букинского района задержали за разжигание межрегиональной розни в социальных сетях. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, А.у.А. на своей странице в TikTok разместил видео с высказываниями, содержащими нецензурные и оскорбительные выражения в адрес выходцев одной из областей КР.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.330 УК КР (возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)).

ГКНБ напоминает, что любые формы разжигания ненависти или вражды по национальному, региональному, расовому или иному признаку являются уголовно наказуемыми. Ведомство призывает граждан КР соблюдать нормы общественной морали, взаимоуважение и ответственность при выражении своего мнения, особенно в публичном пространстве и в социальных сетях.



