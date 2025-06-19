В Бишкеке задержан пользователь соцсетей за разжигание вражды

В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен активный пользователь под ником asanov_live, опубликовавший материал с нецензурной лексикой, вызвавший широкий общественный резонанс. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД города Бишкек. Назначены религиозная и лингвистическая экспертизы. По их результатам возбуждено уголовное дело по статье 330 УК КР ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или региональной вражды").

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СПЭНМ ГУВД Бишкека был установлен и задержан гражданин К.М., 1982 года рождения, который был водворен в ИВС.

ГУВД города Бишкек призывает пользователей социальных сетей не распространять в личных аккаунтах информацию, нарушающую нормы морали и вызывающую общественный резонанс.

В ведомстве напоминают, что в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики пользователи могут быть привлечены к ответственности.

Милиция настоятельно рекомендует соблюдать общественный порядок и культуру распространения информации в цифровом пространстве.