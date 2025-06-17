Жолдошбек Кольбаев и члены ОПГ задержаны по делу о коррупции с землей

Расследуется факт незаконной передачи земли членам ОПГ, сообщили 17 июня в пресс-службе МВД.



Милиции поступила информация, что в 2009 году чиновники айыл окмоту села Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области незаконно передали часть арендованного участка членам ОПГ Камчы Кольбаева [ликвидирован ГКНБ 4 октября 2023 года в Бишкеке].



По версии следствия, сельская управа и райадминистрация передали гражданину С.К. в аренду на 49 лет участок площадью 5 га для строительства спорткомплекса. Однако объект так и не построили. В МВД отметили, это вызвало недовольство среди местного населения, которые потребовали вернуть землю государству.



Примерно в это же время на С.К, начали оказывать влияние члены ОПГ: они требовали передать 1 га земли в «общак». Испугавшись, С.К. обратился за поддержкой к младшему брату Кольбаева — Ж.К. [Жолдошбек Кольбаев]. Он пообещал передать часть участка в обмен на прекращение давления.



В итоге данный факт был зарегистрирован по ст.336 («Коррупция) УК КР и были задержаны состоящие на учете как члены ОПГ С.А., 1977 года рождения, К.Ж., 1976 года рождения, Э.М., 1974 года рождения, и О.А., 1976 года рождения. Они водворены в СИЗО-1.



Ведется следствие.

