В Чуйской области задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве на полмиллиона

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, в результате которого пострадавшая лишилась 540 тысяч сомов.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 26 мая в ОВД Аламединского района обратилась гражданка К.К. Она заявила, что неизвестные с 15 по 17 мая под предлогом получения прибыли через онлайн-платформу сайта N обманом завладели ее средствами. Деньги переведены на разные банковские карты внутри Кыргызстана.

В ходе оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого — им оказался 23-летний гражданин С.А. Он задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Милиция предполагает, что задержанный может быть причастен к другим эпизодам мошенничества. Всех, кто мог пострадать от его действий, просят обратиться в ОВД Аламединского района: 0312363523; 0312363527.