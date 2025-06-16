Задержан разыскиваемый в мошенничестве

Задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили 16 июня в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



В ОВД Аламединского района поступила заявление от жителя столицы. Он попросил принять меры в отношении знакомого, который обманом завладел его домом в селе Кок-Жар, а затем перепродал его.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР и подозреваемого объявили в розыск.



Сотрудники Аламединского РОВД задержали подозреваемого Э.Б. и водворили в ИВС.



В рамках следствия милиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого или владеет какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам: 0 (312) 36-35-23 и 0 (312) 36-35-27.

