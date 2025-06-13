Задержан подполковник ГКНБ, который за $200 тыс. пообещал решить вопрос со следствием

Задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили 13 июня в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, подполковник ГКНБ С.М. за денежное вознаграждение пообещал решить вопрос со следствием в пользу руководителя хозсубъекта.



Так, в феврале 2025 года руководитель хозсубъекта передал сотруднику ГКНБ $200 тыс. Однако последний не смог выполнить обещание минимизировать сумму ущерба, которую необходимо было возместить государству. В связи с чем бизнесмен потребовал от подполковника вернуть деньги, но он не смог отдать их.



12 июня было возбуждено уголовное дело по ст.209 («Мошенничество в особо крупном размере») УК КР. ГКНБ и Военная прокуратура задержала подозреваемого и его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.



Кроме этого, С.М. уволили из органов национальной безопасности за дискредитацию.

