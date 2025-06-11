В Бишкеке задержаны милиционер и помощник прокурора

Сотрудники ГКНБ и служба внутренних расследований МВД 7 июня выявили факт вымогательства денег со стороны милиционера и помощника прокурора, сообщает пресс-служба комитета.



По версии следствия, старший следователь УВД Ленинского района Г.Н.А., действуя в сговоре с помощником прокурора Ленинского района Т.Ч.И., вымогали 4 тыс. долларов США за якобы положительное решение вопроса по уголовному делу.



Фигуранты были задержаны с поличным в момент передачи денежных средств: следователь передал указанную сумму помощнику прокурора, после чего оба были немедленно задержаны оперативным службами.

