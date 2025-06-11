Задержаны парни с 1,1 кг «экстази»

Задержаны подозреваемые в наркопреступлении, сообщили в пресс-службе таможни.



Сотрудники отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков железнодорожной таможни «Северная» и МВД вышли на след наркогруппировки. Так, во время спецоперации был задержан предполагаемый получатель А.Б.К., 2003 года рождения, и возможный член наркогруппировки А.А.Б., 2003 года рождения. У них обнаружили 1 кг 100 граммов «экстази». Рыночная стоимость составляет около $60 тыс.



Кроме этого, установлен еще один подозреваемый — А.А.Б., 1996 года рождения. Он является родным братом одного из задержанных. 29-летний фигурант скрывается от следствия.



Подозреваемые водворены в СИЗО-1.

