Задержана подозреваемая в мошенничестве на 37,2 млн сомов

Задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили 17 марта в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



11 марта в ОВД Жайылского района обратилась с заявлением 38-летняя женщина. По ее словам, частная предпринимательница предложила инвестировать в строительный бизнес и с января 2024 года заявительница вкладывала деньги в бизнес. Но все оказалось обманом: женщина, получив 12 млн сомов, сбежала из Кыргызстана.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Кроме этого, с аналогичным заявлением в милицию обратилась еще 8 человек. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.



Сотрудники милиции задержали подозреваемую Н.М., 1990 года рождения, в аэропорту «Манас», когда она возвращалась в Кыргызстан. Ее водворили в ИВС.



В рамках следствия установлена, что причиненный материальный ущерб составляет 37 млн 237 тыс. сомов. Правоохранительные органы не исключают, что задержанная может быть причастна к другим преступлениям. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто владеет какой-либо информацией или пострадал от действий подозреваемой, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 22-15-58, (дежурная часть ОВД Жайылского района) 0 (3133) 3-51-84, 0 (701) 20-31-02 или 102.

