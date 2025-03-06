Задержаны сотрудники Налоговой службы в Токмоке. Они подделывали документы

По факту злоупотребления должностным положением задержаны сотрудники Налоговой службы по г.Токмок.

Сотрудники ГКНБ задержали экс-начальника УГНС по г.Токмок Н.М.М., начальника отдела по доходам О.Э.Б., начальника отдела по работе с налогоплательщиками З.Б.Ж. и частного предпринимателя М.Р.С.



Установлено, что должностные лица УГНС по г.Токмок, войдя в сговор с руководителем ИП Х.А.Х. в целях уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей, намерено искажали сведения в отчетных данных, предоставляемых в государственные органы, а также подделывали товарно-сопроводительные документ.

Ущерб, нанесенный республиканскому бюджету, составил более 8 млн 500 тыс. сомов. При этом, фактически данная сумма может быть увеличена в ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий.

3 марта 2025 года указанные лица в порядке ст.96 УПК КР водворены в СИЗО №1 СИН при МЮ КР. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.