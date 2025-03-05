ГКНБ задержал 30 человек по подозрению в планировании терактов

Сотрудники ГКНБ 27 февраля задержали 30 сторонников подпольной террористической ячейки, чью деятельность координировали зарубежные центры международной террористической организации.



По версии следствия, подозреваемые проводили так называемые «сходки», где пропагандировали радикальную идеологию. Кроме этого, собирали деньги для финансирования террористической деятельности. Основной целью данной радикальной группы являлось совершение «джихада» против конституционного строя КР, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.



У одного из членов группы изъята видеоинструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.



Ведется следствие.