Марихуану спрятали по всему дому. В Бишкеке задержаны наркоторговцы

В Бишкеке задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Оперативники СБНОН получили информацию о том, что в Бишкеке неизвестные продают наркотики. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Наркоборцы со спецназом ворвались в дом подозреваемых. Они задержали двоих – 36-летнего Д.А. и 49-летнего Д.А., которых водворили в ИВС.

Во время обыска в доме обнаружили 50 пакетиков марихуаны, общий вес которых составил 5 килограммов 602 грамма. Наркотики спрятали буквально по всему дому – под кроватью, за телевизором, среди посуды, в подвале и даже в кастрюле.