ГКНБ задержал заместителя директора Аламединского филиала ГУ «Кадастр»

В рамках работы, направленной на пресечение коррупционных проявлений, связанных с незаконными действиями по земельным ресурсам выявлен факт незаконного завладения заместителем директора Аламединского филиала ГУ «Кадастр» Э.А.А. земельным участком площадью 15 соток в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



По данным ведомства, в ходе проведения проверки законности получения земельных наделов в контурах 172, 544, 549-556, 552 с.Кок-Жар, установлено, что в 2007 году в контуре №544 гражданам были выделены 4,3 га земли сельскохозяйственного назначения.



«Продолжительное время территория не использовалась по назначению, а владельцы намеревались раздробить их на более мелкие участки и распродать под строительство ИЖС. Ввиду отсутствия возможности трансформации Э.А.А., предложив содействие в трансформации земли, в качестве вознаграждения (взятки) завладел в том же контуре земельным участком площадью 15 соток. Данный участок был зарегистрирован на подставное лицо, который приходится племянником», - говорится в сообщении.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого А.Э.Э. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.