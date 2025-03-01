В Токмоке задержан мужчина, подозреваемый в похищении 3-летней девочки

В Токмоке задержан мужчина, подозреваемый в похищении 3-летней девочки, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.



В милицию 28 февраля обратилась 22-летняя женщина, которая сообщила, что А.Р., 1985 года рождения, похитил ее дочь и поехал в западную часть Токмока.



Данный факт был зарегистрирован в ОВД и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.165 (похищение человека) Уголовного кодекса. Был создан оперативный штаб под руководством ГОВД и городской прокуратуры, был объявлен план перехват.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение девочки и подозреваемого, они находились на окраине города.



1 марта мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.



В ходе следствия установлено, что с февраля по октябрь 2024 года эти граждане проживали в гражданском браке. От первого брака у женщины была дочь Ж.А., 2021 года рождения.



В октябре женщина уехала в Россию на заработки. 25 февраля вернулась. 28 февраля они вместе ехали из Токмока в Бишкек, по дороге произошел конфликт на почве ревности. А.Р. остановил автомашину, высадил женщину, а ее дочь Ж.А. посадил в машину и скрылся.



По данному факту назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.