В Бишкеке задержан иностранец с гранатой

По данным Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления уголовного розыска получили информацию о мужчине, который хранит боевую гранату и боеприпасы и намерен использовать их для преступных целей.

ходе оперативных мероприятий установлены его личность и адрес проживания. Выяснилось, что подозреваемый является иностранным гражданином А. А., 1995 года рождения.

В рамках возбужденного уголовного дела по месту жительства подозреваемого в Бишкеке проведен обыск, в результате которого изъяты граната РГД-5, боевые патроны к автомату Калашникова и пистолету Макарова, SIM-карты различных мобильных операторов, банковские карты, а также различная литература.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение его возможной причастности к другим преступлениям.