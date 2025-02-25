Задержан следователь Первомайского РУВД

В Бишкеке задержан сотрудник милиции.



ГКНБ и Служба внутренних расследований МВД выявили, что следователь УВД Первомайского района, капитан милиции Б.У.А. По версии следствия, он систематически вымогал деньги за разрешение встречи с задержанными. Он под необоснованными предлогами затягивал решение, либо отказывал в разрешении на встречу.



Следователя задержали 24 февраля с поличными, когда он получал деньги за разрешение на свидание с заключенным под стражу лицом.



Данный факт был зарегистрирован по ст.337 ч.2 («Злоупотребление должностным положением») УК КР. Его водворили в ИВС.



В рамках следствия устанавливают других причастных.