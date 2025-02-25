В Сокулуке задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Сотрудниками ГУВД Чуйской области установлен подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

12 февраля 2025 года в ГУВД поступила информация о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Сокулукского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 (незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый — гражданин Д.К., 1964 года рождения, житель села Асыл-Баш Сокулукского района. При обыске в его доме были обнаружены и изъяты:

специальный защитный костюм и пластиковая каска с надписью Polis, состоящие на вооружении в правоохранительных органах КР;

бинокль с футляром;

двуствольное оружие;

цевье от ружья (2 штуки);

гильзы 28 калибра (5 штук);

гильзы 16 калибра (15 штук);

патроны 32 калибра (2 штуки);

патроны 16 калибра (4 штуки);

патроны 5×6 калибра (41 штука);

боевая пуля;

две банки с картечью и две банки с дробью;

пластиковый футляр с капсюлями.

По данному факту назначены необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.