В Сокулуке задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Сотрудниками ГУВД Чуйской области установлен подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
12 февраля 2025 года в ГУВД поступила информация о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Сокулукского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 (незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый — гражданин Д.К., 1964 года рождения, житель села Асыл-Баш Сокулукского района. При обыске в его доме были обнаружены и изъяты:
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специальный защитный костюм и пластиковая каска с надписью Polis, состоящие на вооружении в правоохранительных органах КР;
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бинокль с футляром;
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двуствольное оружие;
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цевье от ружья (2 штуки);
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гильзы 28 калибра (5 штук);
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гильзы 16 калибра (15 штук);
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патроны 32 калибра (2 штуки);
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патроны 16 калибра (4 штуки);
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патроны 5×6 калибра (41 штука);
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боевая пуля;
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две банки с картечью и две банки с дробью;
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пластиковый футляр с капсюлями.
По данному факту назначены необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.