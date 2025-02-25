Задержана подозреваемая в убийстве сожителя

Задержана подозреваемая в убийстве, сообщили 24 февраля в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



22 февраля в милицию поступила информация, что в доме по ул.Строительная в селе Люксембург Иссык-Атинского района обнаружен труп местного жителя с признаками насильственной смерти.



Данный факт был зарегистрирован по ст.122 («Убийство») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемую Б.К., 1998 года рождения. Ее водворили в ИВС.



По версии следствия, в тот день примерно в половине третьего ночи подозреваемая поругалась с 33-летним сожителем. Во время конфликта она схватила кухонный нож и вонзила его в область сердца мужчины. От полученных ран он скончался на месте.



Ведется следствие.