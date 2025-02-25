Захватил чужую землю в Военно-Антоновке и продал ее. Задержан подозреваемый

Задержан подозреваемый в самозахвате земельных участков, сообщили 25 февраля в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



11 февраля в милицию поступило заявление. По словам пострадавшего, в октябре 2021 года он купил за $14 тыс. два земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 0,04 га на контуре №295 (ВОССТ) в селе Военно-Антоновка Сокулукского района. Он планировал там построить дом, но оказалось, что ему продали чужие земельные участки.



В милицию также обратился владелец участков. Он пожаловался, что его участки захватили и используют не по назначению.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.212 («Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемого Т.К., 1971 года рождения. Суд водворил его в СИЗО-1.



В рамках следствия устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.