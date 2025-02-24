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Правопорядок
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Задержаны военнослужащие Минобороны

Задержаны военнослужащие, сообщили 24 февраля в пресс-службе Министерства обороны.

Как отметили в ведомстве, следственно-оперативное мероприятие провели Минобороны, Военная контрразведка ГКНБ и Военная прокуратура. Задержанные подозреваются в нарушении законности при исполнении ими служебных обязанностей.

Расследованием занимается ГКНБ.

           