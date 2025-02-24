Задержаны военнослужащие Минобороны

Задержаны военнослужащие, сообщили 24 февраля в пресс-службе Министерства обороны.



Как отметили в ведомстве, следственно-оперативное мероприятие провели Минобороны, Военная контрразведка ГКНБ и Военная прокуратура. Задержанные подозреваются в нарушении законности при исполнении ими служебных обязанностей.



Расследованием занимается ГКНБ.