Задержаны военнослужащие, сообщили 24 февраля в пресс-службе Министерства обороны.
Как отметили в ведомстве, следственно-оперативное мероприятие провели Минобороны, Военная контрразведка ГКНБ и Военная прокуратура. Задержанные подозреваются в нарушении законности при исполнении ими служебных обязанностей.
Расследованием занимается ГКНБ.
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Задержаны военнослужащие Минобороны
Задержаны военнослужащие, сообщили 24 февраля в пресс-службе Министерства обороны.