Задержаны лжеоперативники Уголовного розыска

Задержаны подозреваемые в вымогательстве, сообщили 24 февраля в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



21 февраля в милицию поступила информация, что у 18-летнего жителя Токмока сотрудники ОВД вымогают деньги. В противном случае они обещали привлечь его к уголовной ответственности.



Данный факт был зарегистрирован по ст.208 («Вымогательство») УК КР.



По версии следствия, подозреваемые выдавали себя за сотрудников Уголовного розыска ОВД Токмока. Они заявили, что юноша причастен к краже и стали шантажировать его, требуя 30 тыс. сомов.



Сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района 22 января задержали подозреваемого А.И., 1996 года рождения, Ж.И., 2004 года рождения и А.К., 2004 года рождения. Его водворили в ИВС.



При задержании у них нашли меченные деньги. Ведется следствие.