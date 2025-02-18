ГКНБ задержал судью Мирзата Авазова за получение $22 тыс. для решения гражданского дела

ГКНБ КР в процессе противодействий коррупции в судебных органах был установлен факт получения взятки со стороны судьи Ленинского районного суда г.Бишкек «А.М.А.», который через посредника в лице адвоката «М.С.А.» получил денежные средства в виде взятки в сумме 22000 долларов США за принятие положительного решения по рассматриваемому гражданскому делу.

Так, генеральным прокурором КР было возбуждено уголовное дело по признаку предусмотренного ч.4 ст.337 и п.1,2 ч.3 ст. 342 УК КР («Получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающее ответственное положение») в отношении судьи Ленинского районного суда г.Бишкек «А.М.А.» и адвоката «М.С.А.». В результате, следственно-оперативных мероприятий все участники коррупционной схемы дали признательные показания.

13 февраля 2025 года на основании решения Совета судей КР, судья Ленинского районного суда г.Бишкек «А.М.А.», а также решением Первомайского районного суда г.Бишкек заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются проведения соответствующих оперативно – следственных мероприятий направленные на документирование вышеуказанных фактов, а также установление аналогичных преступных действий судьи «А.М.А.» и других лиц.