ГКНБ возбудил уголовное дело на певца Кайрата Примбердиева за комментарии про Кенесары хана и Ормон хана

Возбуждено уголовное дело в отношении певца Кайрата Примбердиева.



Ранее Примбердиев в интервью казахстанскому ютуб-каналу «Айран» сказал: «Наш Ормон хан был вынужден убить Кенесары хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло». Его высказывания вызвали общественный резонанс.



Данный факт был зарегистрирован по ст.330 ч.1 («Возбуждение расовой, этнической, национальной и религиозной вражды») УК КР. Как отметили в ГКНБ, его слова направлены на разжигание межнациональной вражды.



Примбердиева отпустили под подписку о невыезде.

