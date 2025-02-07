За два года зафиксировано более 200 ложных сообщений о терроризме — ГКНБ

Государственный комитет национальной безопасности провел разъяснительно-профилактическую работу с руководителями образовательных учреждений Бишкека в связи с участившимися случаями ложных сообщений о террористических актах.

По его данным, в 2023 году в столице зафиксировано 179 ложных сообщений об угрозе терроризма. В 2024-м благодаря принятым мерам это число удалось снизить до 33. Задержано около 20 человек, подозреваемых в рассылке ложных сообщений, большинство из которых — школьники, не достигшие 16 лет.

6 февраля 2025 года ГКНБ провел встречу с более 160 директорами школ, колледжей и техникумов Бишкека. В ходе мероприятия участникам рассказали о негативных последствиях ложных сообщений, включая срыв учебного процесса и отвлечение значительных ресурсов государственных служб. На каждое такое сообщение реагируют около 50 сотрудников ГКНБ, МВД, МЧС и Минздрава, проводится эвакуация учащихся.

Госкомитет призвал руководителей образовательных учреждений усилить разъяснительную работу среди учащихся, привлекая школьных психологов, педагогов и родительские комитеты. Особое внимание уделено необходимости выявления лиц, потенциально склонных к подобным правонарушениям.

Кроме того, участникам напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызстана за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Родители несовершеннолетних несут ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях, а в случае достижения возраста уголовной ответственности виновные привлекаются по Уголовному кодексу.