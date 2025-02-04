В Ошской области задержаны члены молодежной группировки «Нейтрал», - ГКНБ

Задержаны подозреваемые в избиении.



Преступление произошло 9 января в Ошской области. По версии следствия, на местного жителя напали члены молодежной группировки «Нейтрал», они использовали холодное оружие. Пострадавшего с ранениями и травмами доставили в Ошскую областную больницу, где ему провели несколько операций.



По подозрению были задержаны Т.Т.Н., 2001 года рождениям И.Э.И., 2002 года рождения. Их водворили в СИЗО-5 в Оше. В рамках следствия устанавливают других подозреваемых.



Кроме этого, спецслужбы провели профилактические работы среди молодежных групп города Оша, где были установлены такие граждане как Х.Н.У., Т.А.Т. и Т.Т.Т.



Также ГКНБ проверяют причастность группировок к другим преступлениям и факт «крышевания» со стороны милиции.