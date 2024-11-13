Бывший заместитель генпрокурора Адыл Кубан уулу водворен в СИЗО-1

Первомайский районный суд 12 ноября заключил под стражу бывшего заместителя генерального прокурора Адыла Кубана уулу.



Как сообщили редакции «Сводка АКИpress» в пресс-службе райсуда, он водворен в СИЗО-1 до 10 января 2025 года.



Кубан уулу подозревается по ст.41 ч.4, ст.36 ст.278 ч.1 («Соучастие в приготовлении к массовым беспорядкам»), ст.41 ч.2, ст.261 ч.1 («Соучастие в создании организованной группы или участие в ней»), ст.41 ч.2, ст.263 ч.2 («Соучастие в финансировании организованных групп и преступных сообществ») и ст.41 ч.2, ст.36-326 («Соучастие в подготовлении к насильственному захвату власти») УК КР.



11 августа 2021 года Кубан уулу был назначен на должность замгенпрокурора. 30 апреля 2024 года его освободили от этой должности.

