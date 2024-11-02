ДЕШЕВЫЕ ПОНТЫ ИЛИ «ШНЯГА» БИЗНЕСМЕНА ТАШОВА

30 октября во время планового обхода сотрудники СИЗО ГКНБ КР обнаружили у основателя строй компании «KG групп» Имамидина Ташова с двумя резанными ранами в области живота. Раны сбыли в виде внешне кожных порезов «безопасной » бритвой. В данном случае, может возникнуть вопрос: -Откуда в СИЗО появилась бритва?

Ответ прост до «безобразия». «Безопасные бритвы» разрешены для использования подследственными и заключенными в целях личной гигиены и мелких бытовых надобностей. Ведь даже “дворовые псы” в изоляторах и тюрьмах знают, что «безопасные бритвы» называются безопасными, потому что от них могут быть порезы не глубже царапин когтей взрослой кошки. Но дело не в этом.

Дело Ташова находится в суде и сотрудники СИЗО в ответе за состояние здоровья подсудимого перед судом. Поэтому, обнаружив внешне-кожные порезы, сотрудники СИЗО сделали всё, чтобы оказать Ташову первую медицинскую помощь и срочно отвезли его в больницу, для оказания врачебной помощи.

. И здесь надо подчеркнуть, что подсудимого Ташова должны были определить в тюремную «больничку», но его отвезли в ГКБ №4, что говорит о том, что в СИЗО были напуганы «шнягой» Ташова. После, медики СИЗО объяснили, что так они поступили «… во избежание всяких заражений и внесения инфекций в порезы Ташова». Ведь в СИЗО знали о том, что дело было передано в суд и подсудимый под контролем суда. Но несмотря на это, Ташов делает одно заявление за другим. В них он обвиняет следователей ГКНБ в вымогательстве взятки в размере 100 (сто) миллионов сомов и в пытках. И было очевидно, что бизнесмен сам себе нанес ранения, с целью привлечения внимания со стороны общественности и международных правозащитных организаций. И такая «шняга» в «местах не столь отдалённых», не возбраняется. Так же не возбраняется – “загрузить мента”.

Кстати, в “местах не столь отдалённых” ментами называют всех, кто носит погоны. И, “замутивших “шняги (дешёвые понты)” “арестантов должны были “поставить на курс”, что каждая “шняга”- это прибавка к его сроку. Однако, Ташов обвинил сотрудников СИЗО и самых жестоких пытках. Его, мол, пытали током. Но он не “положенец-отказник”, которого “менты ломали”, он “мааслокрад”, который, видимо, источником источником “доходов” “продольных”, “корридорных” и даже простых контролеров, о чем свидетельствуют его видео обращения, которые он делал из “крытой камеры”. Поэтому возникает вопрос:

КТО ПЫТАЛ ТАШОВА В СИЗО?

В Следственных изоляторах есть такое понятие, как «дубинал». Провинившихся «скручивают» и ведут на «беседу» к оперативникам. Что “греха таить” - меня и самого не раз водили. Но всё заканчивалось тем, что на меня воздействовали методом убеждения. Так было в Нарынском СИЗО, где я ожидал судебного процесса около 7 месяцев, так было и в Бишкекском СИЗО, где начало судебного процесса я ожидал около 5 месяцев.

И, что интересно, в обоих случаясь адвокат Аскара Акаева господин Жучков показывал судьям Письменное указание Президента КР Аскара Акаева, чтобы “Журналиста Омурзакова сурово наказали…». И в Нарыне, и в Бишкеке, прокуроры просили для меня наказания в виде 10 и, соответственно, 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, за клевету и ложную информацию. Хотя по итогам проверок, после моих публикаций с должностей «слетали губернаторы, министры и т.д. Некоторые из них получали реальные сроки. Но дело не в этом.

Тем более, кого удивишь тем, что несмотря на указания Акаева «закатать меня надолго», меня приговаривали и к «условному» отбытию наказания и два раза «к отбытию наказания в колонии-поселении по месту жительства. И такой колонией в Ленинском районе г.Бишкек была «колония-поселение №32. И то, что при Акаеве против меня, за мою журналистскую деятельность, было возбужденно 28 уголовных дел, три из которых закончились Приговорами судов трех инстанций, ушло в историю. Однако, вернемся к Ташову.

В своё время Ташова убедили, что он может стать Президентом КР. И бизнесмен, готовясь к Президентским выборам, начал заниматься благотворительностью. Накануне Курман-айт» он раздавал по три-четыре килограмма мяса многодетным семьям. И когда он проиграл выборы, не получив голоса, о которых можно было говорить, он прекратил свою благотворительную деятельность, но продолжил свою предвыборную агитацию, в виде оскорблений в адрес своих оппонентов в президентской гонке. При этом его долги перед застройщиками, которые выявили фискалы, задолго до начала его политической деятельности, официально составили более 52 миллиона сомов. И это, не считая задолженностей его строительной фирмы перед государством в виде налогов. Может быть это и послужило причиной ухода бизнесмена в политику?

Первым делом он выехал в Москву и встретился с Сапаром Исаковым и другими «маслокрадами. С их помощью, Ташов якобы связался с нашими бывшими соотечественниками, братьями Толстуновыми, которые и сейчас жаждут смены власти в КР. Но дело, опять же, не в этом.

Как я писал ранее на своем сайте «Tribuna KG.Plus», Ташов под влиянием братьев Толстуновых, сделал много пакостей, чтобы раскачать» ситуацию в КР. А последние «выкрутасы» и его «дешёвые понты» являются продолжением попыток братьев Толлстуновых вернуться на рынок КР в виде инвесторов и в очередной раз ограбить Кыргызстан.

НАПОМНИМ ЧИТАТЕЛЮ...

Братья Толстуновы это два брата, которые причастны к хищениям народного богатства КР в виде “золотого запаса страны”. Один из братьев является зятем, ныне покойного Председателя Нацбанка КР с неограниченными полномочиями, друга и “подельника” семьи Акаевых, Кемельбека Нанаева, благодаря ему, братья Толстуновы вывезли Золотой запас КР в Австрию и продали его там, образно говоря, как мешки с картошкой на Ошском базаре города Бипшкек.

Сейчас братья успешные бизнесмены, граждане Австрии, которые объясняют свои доходы тем, что у них якобы в Кыргызской Республике бизнес. Однако, никакого бизнеса в КР у братьев Толстуновых нет. Разве, что продажа бронежилетов российского производства Украинским спецподразделениям и военформированиям из западной Украины через одну из фирм, зарегистрированных в Астрахани и, якобы принадлежащим одному нашему высокопоставленному чиновнику. . Но это отдельная тема, которыми якобы заинтересовались Российские спецслужбы.

Так вот, после неудачной попытки раскачать стабильность в республике закулисные участники процесса отдохнули, но не успокоились. А в их среде, кроме довольно влиятельных персонажей, о которых я писал ранее, появились ещё Юрий Алексеевич и Харитонович Борис Андреевич, которые пытаются организовать приток средств для реализации планов "старших товарищей". И это делается не только в Москве.

Очевидно, что братья Толстуновы нацелилась на то, чтобы как-то расстроить отношения между бывшими братскими, но по-прежнему дружественными странами. Причём, сделать это надо одновременно в Москве и Бишкеке. Для этого они "обрабатывают" мигрантов, работающих в России, нередко приводя в пример "свободолюбивую" и независимую Армению. Хотя, как шутят острословы, в самой Москве живёт больше армян, чем в самой Армении. И теперь, становится ясно, для чего нужна была ташовская «шняга».Теперь понятно, для чего нужны заявления друга Айдара Акаева, известного акаевского хапуги-маслокрада Равшана Жээнбекова в том, что и его в СИЗО пытали. При этом, из «крытой камеры СИЗО, где его нещадно пытают, его привозят, выбритым, выглаженной одежде, с лоснящимися щеками. И как заметил один его сторонник: «Равшан держится. От него приятный запах дорогих духов. Он аккуратен. Он в накрахмаленной белой рубашке». «Да. Его никакими пытками не сломить», поддержала его женщина, назвавшая себя правозащитницей.

Ну, что можно было сказать по этому поводу? У меня, просто, возник: - Почему Ташов не вспорол себе живот? Ведь, разрежь он живот на «спичечный коробок» ниже пупка, кишки вывалились, но он не умер бы. Был бы огромный резонанс, а он отлежался бы в «больничке ГКНБ, что расположена на территории «Спецбольницы Управления делами Президента». Ведь, чтобы попасть в эту «больничку» арестанты вспарывать себе животы, глотают «безопасные бритвы, вилки…. Однако, это уже совсем другая история…

Ырыс АСАН