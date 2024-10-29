ГКНБ вернул в доход государства территории рынков Оберон «Дордой» и Оберон «Орто-Сай»

ГКНБ КР в ходе работы по возврату незаконного выданных в частную собственность земельных участков на территории г.Бишкек был установлен факт незаконного получения правоустанавливающих документов со стороны ОсОО «Оберон».

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного приобретения земельных участков со стороны ОсОО «Оберон», расположенных на рынках «Дордой» (мерою 6,42 га.) и «Орто-Сай» (мерою 1,68 га.).

Однако, следует отметить, в свое время владельцы ОсОО «Оберон» в 1998 году указанные земельные участки были получены на временное пользование (аренда), несмотря на это ОсОО «Оберон» в сговоре с должностными лицами незаконно получили государственные акты о праве частной собственности на выше указанные рынки.

В рамках уголовного дела со стороны ДУМИ мэрии города Бишкек был направлен административный иск о признании недействительным незаконно выданных постановлений.

Так, согласно принятого решения Административного и городского суда г.Бишкек, указанные рынки переданы в муниципальную собственность мэрии г.Бишкек. Тем самым в пользу государства возвращены земельные участки стоимостью 3 млрд. 889 млн. 563 сомов, общей площадью 8,1 га.

В будущем доход от указанных рынков будет поступать в бюджет г.Бишкек.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности иных должностных лиц к совершению данного преступления и будет дано юридическая оценка.

ГКНБ КР продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению аналогичных фактов.