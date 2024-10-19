За крупное мошенничество задержан лжесотрудник Военной прокуратуры

Задержан лжесотрудник Военной прокуратуры. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

В следственное управление Военной прокуратуры с заявлением обратилась гражданка А.А. о принятии мер в отношении некоего Акылбека Султанова, который, представившись начальником 4-го отдела Военной прокуратуры, обманным путем завладел ее денежными средствами в значительном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.209 (мошенничество) УК.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан неоднократно привлеченный к уголовной ответственности и судимый по аналогичным фактам лжесотрудник прокуратуры Ш.А.Т. и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. В настоящее время ведется следствие.

Граждан, подвергнутых обману со стороны вышеуказанного лица, просят обратиться в следственное управление Военной прокуратуры по адресу: г.Бишкек, ул Токтоналиева, 2/1.