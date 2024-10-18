В Бишкеке женщину осудили за мошенничество с золотыми изделиями на 4,5 млн сомов

В Бишкеке женщину приговорили к трем годам пробации за мошенничество. По данным следствия, она обманным путем завладела золотыми изделиями на 4,5 млн сомов. Постановление Верховного суда размещено на портале "Цифровое правосудие".

Имена изменены.

Малику осудили за мошенничество, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. Она с 15 апреля 2023 года по 2 мая 2023-го в здании одного из торговых центров Бишкека, войдя в доверие к Нурие, под предлогом реализации получила в рассрочку золотые изделия на сумму 6 млн 496 тыс. 76 сомов.

Однако выплатила лишь 1 млн 914 тыс. 800 сомов, остальную сумму в размере 4 млн 581 тыс. 276 сомов обещала выплатить до 2 мая 2023 года.

Затем сказала, что полученные ею золотые изделия она перепродала третьим лицам, деньги за них не получила, и стала скрываться. Таким образом Малика причинила потерпевшей Нурие материальный ущерб в особо крупном размере.

Приговором Свердловского районного суда Малика признана виновной в мошенничестве. Ей было назначено наказание в пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но суд освободил женщину от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на три года. Взыскан причиненный материальный ущерб в размере 4 млн 581 тыс. 276 сомов. Постановлено обязать Малику возместить его в течение шести месяцев. Судебная коллегия по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда приговор оставила без изменения.

В кассационной жалобе осужденная попросила изменить приговоры судов обеих инстанций в части срока выплаты материального ущерба в пользу потерпевшей и продлить его. В обоснование указала, что при установлении срока выплаты судами не учтено ее материальное положение и семейные обстоятельства. Также Малика отметила, что на данный момент не устроилась на работу, поскольку находится под пробационным надзором и у нее несовершеннолетний сын с инвалидностью и нуждается в лечении.

Судебная коллегия посчитала, что осужденная не представила убедительных документов, подтверждающих наличие финансовых трудностей. Кроме того, она не проявляла инициативу в части выплаты ущерба, не предоставляла предложения по графику платежей, что свидетельствует о недостаточной ответственности и намерении уклониться от исполнения обязательств.

Судебная коллегия Верховного суда постановила приговоры Свердловского районного суда и судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда оставить в силе. Кассационную жалобу - без удовлетворения.

Источник: kaktus.media