ГКНБ: Пресечена деятельность по незаконной регистрации мобильных устройств

В рамках внедрения Государственной системы идентификации (ГСИ) были выявлены факты грубого нарушения установленных правил ввоза и регистрации мобильных устройств. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



Согласно утвержденному порядку идентификации, основную массу устройств должны регистрировать импортеры при ввозе в целях продажи или иной предпринимательской деятельности на территории страны.



«Работа ГСИ направлена на регистрацию только оригинальных, безопасных и задекларированных в таможенных и налоговых органах устройств, повышая прозрачность и подотчётность в системе таможенных сборов и налогообложения, а также исключения фактов незаконного оборота краденных мобильных устройств», - говорится в сообщении комитета.

Как проинформировали в пресс-службе, участились факты регистрации телефонов, минуя таможенные процедуры, а также отдельными лицами была организована схема хаотичной регистрации мобильных устройств в нарушение требований и условий работы ГСИ, которая начала приобретать массовый характер (регистрация проводилась на граждан КР и иностранных лиц без их ведома).



«В этой связи 16 октября 2024 года проведены специальные мероприятия, по результатам которых в порядке ст.96 УПК КР задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ четыре основных организатора вышеотмеченной противоправной деятельности, граждане КР «А.С.Т.», «Ю.Ж.», «У.Р.У.» и «С.О.С.», - говорится в сообщении ГКНБ.



В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других причастных лиц.



ГКНБ предупреждает, что незаконная регистрация мобильных устройств влечет за собой уголовную ответственность.



