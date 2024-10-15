Молочную продукцию пытались незаконно ввезти из Кыргызстана в Казахстан

Молочную продукцию пытались незаконно ввезти из Кыргызстана в Казахстан.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Уточняется, что на ветеринарном контрольном посту «Кордай» в Жамбылской области был задержан автомобиль, который пытался ввезти на территорию Казахстана 1 тонну молочной продукции с территории Кыргызской Республики без необходимого ветеринарного сопроводительного документа. Нарушение выявлено государственным ветеринарно-санитарным инспектором в процессе документарного контроля.

На водителей были наложены штрафы, а грузы возвращены обратно в пункт отправления.

«С начала 2024 года на ветеринарных контрольных постах, расположенных на казахстанско-кыргызском участке границы, в связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов было составлено 77 актов о выявленных правонарушениях. Административные штрафы составили более 3,2 миллиона тенге.

На ВКП «Кордай» оформлено 50 административных материалов, взыскано 2,2 миллиона тенге штрафов», — говорится в сообщении.