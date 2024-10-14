В Бишкеке в квартире мошенников нашли СИМ-боксы

В одной из столичных квартир изъяты специальные аппаратуры - СИМ- боксы, которые используются для маскировки международных звонков, обманывая сеть мобильной связи, сообщили в ГУВД.

По данным милиции, в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества, оперативники совместно со Следственной службой ГУВД провели обысковые мероприятия в одной из квартир столицы, где были обнаружены и изъяты специальные аппаратуры СИМ- боксы, а именно:

-СИМ-бокс в количестве 1 блока со 128-ячейками (ячейка, в которую вставляется сим-карта), который был замаскирован под музыкальный усилитель, для ввоза на территорию Кыргызстана.

-СИМ-карты местных сотовых компаний в количестве 120 штук. Также выявлены телеграмм-каналы под наименованием МВД КР, Национальный банк КР и фото поддельного удостоверения сотрудника ОВД. Таким образом, они представлялись сотрудниками милиции и работниками НБКР.

По подозрению в причастности к совершению данного преступления в Следственную службу ГУВД г.Бишкек доставлен гражданин Т.К., проводятся все необходимые следственные действия.

В ходе расследования сотрудниками милиции установлено, что международные мошенники, находясь за пределами Кыргызстана, используя симбокс звонили нашим гражданам и обманывали на крупные суммы.

По итогу, задержанный иностранный гражданин Т.К., находясь в одной из квартир столицы, в определенное время подключал аппарат симбокс по указанию своих руководителей и получал за свои услуги приличную сумму денег. Указанные руководители через ранее созданный канал в мессенджере «Telegram», обучали последнего методам конспирации, время подключения и смены места жительства через некоторое время.

Для сведения, Сим-бокс (SimBox) – это устройство, которое используется для маскировки международных звонков как местных, обманывая сеть мобильной связи. Этот метод обмана часто используется мошенниками для совершения международных звонков по цене внутренних или бесплатных звонков.