Разборки в 7 мкр. Как были связаны судья по боксу и тренер, в которого стреляли?

По версии милиции, он пришел в зал с ружьем, выстрелил в тренера по боксу Жылдызбека Ниязалиева, а затем в ходе борьбы с другим присутствующим С.Э. получил полю в голову.

15 июля 2024 года сотрудники ГКНБ задержали Мукаша Ырсалиева по подозрению в мошенничестве.

По данным ГКНБ, основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление заслуженного мастера спорта по боксу и тренера по боксу Н.Ж. Он обвинил Ырсалиева в рейдерстве.

По словам Н.Ж., в 2010 году он получил кредит и через тендер выкупил земельный участок площадью 8,5 соток, прилегающий к рынку «Джунхай», для организации строительного базара. Как сообщали в ГКНБ, Ырсалиев вошел в доверие и получил правоустанавливающие документы, а затем, пользуясь покровительством ОПГ, отобрал рынок «Береке».

В своем заявлении Н.Ж. пожаловался, что в итоге не смог выплатить кредит: он остался без жилья и без средств.

15 июля Ырсалиева задержали и водворили в СИЗО ГКНБ. На пресс-конференции 22 июля его адвокаты требовали проверить законность возбуждения уголовного дела по ст.209 ч.4 п.1 («Мошенничество в особо крупном размере») УК КР, так как между мужчинами был договор купли-продажи.

До 4 октября Ырсалиев находился в СИЗО ГКНБ.

Первомайский районный суд 4 октября изменил меру пресечения Мукашу Ырсалиеву и отпустил его под подписку о невыезде.

«Ходатайство следователя об изменении меры пресечения обоснованно тем, что в ходе следствия действия обвиняемого были переквалифицированы с ст.209 ч.4 п.1 («Мошенничество в особо крупном размере») на ст.209 ч.3 («Мошенничество в крупном размере») УК КР, которое относится к категории менее тяжких преступлений», - пояснили в пресс-службе.

Вчера, 10 октября, примерно в 19:10 в боксерском зале «Назаров», который находится в 7 мкр столицы, раздались выстрелы.

Ниязалиев и С.Э. находятся в больнице. Милиция возбудила уголовное дело по ст.122 («Убийство») УК КР.

Источник - АКИпресс