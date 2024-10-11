Стрельба в 7 мкр. МВД рассказало подробности

По предварительным данным установлено, что между гражданами Ы.М. и Н.Ж. были финансовые разногласия, в связи с чем Ы.М. приехал в тренировочный зал в 7 мкр, где находились Н.Ж и С.Э.

В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлено, что Ы.М., приехав к месту работы Н.Ж, предъявил ему свои претензии. В последующем преднамеренно произвел выстрел из охотничьего ружья «Сайга», зарегистрированного за ним, в брюшную полость Н.Ж., пишет МВД.

После нападавший Ы.М. выстрелил в ногу находящегося там же гражданина С.Э., который вступил с ним в борьбу, убирая направленный против него ствол ружья для повторного выстрела.

В ходе борьбы произошел случайный выстрел в голову самого нападавшего Ы.М., от чего последний скончался на месте, пишет МВД.

По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств и дачи юридической оценки.

Граждане Н.Ж. и С.Э. находятся в лечебном учреждении.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководства МВД.

«Сводка» (АКИpress)