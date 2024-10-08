Генпрокуратура: В Кыргызстане снизился уровень преступности

В Кыргызстане снизился уровень преступности.

Это следует из данных Генпрокуратуры, которые опубликовал Нацстатком.

Отмечается, что в январе - августе 2024 года в Кыргызстане было совершено 25,7 тыс. преступлений (-14,8% по отношению к январю - августу прошлого года).

Всего было зафиксировано 3,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (-11,9%). Основную часть составили правонарушения против собственности, на долю которых пришлось более 71%.

Преступления совершили 13 001 человек, из которых 11 164 - мужчины и 1 837 - женщины. От общей суммы всех правонарушений 8,5% было совершено лицами моложе 18 лет.

Источник: kaktus.media