Снес голову ударом топора. Подробности жестокого убийства женщины в Узгене

Ранее сообщалось, что 4 октября 24-летний парень топором зарубил соседку — мать четверых детей. Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» УК КР. 24-летний подозреваемый водворен в ИВС. Родственники убитой опасаются, что его могут отпустить на свободу, признав невменяемым.

Жители села Жылалды рассказали 24.kg, что соседи конфликтовали долгое время из-за того, что во время отсутствия одних другие возвели стену своего дома, зайдя на территорию соседского огорода на один метр. В тот день, 4 октября, между соседями произошел очередной конфликт, после чего стороны разошлись по домам.

«После конфликта 28-летняя невестка со своей свекровью лепили из глины тандырную печь. 24-летний сын соседей не успокоился и зашел в их двор с топором. Он психически больной, и на него никто не обращал внимания. Он что-то бубнил под нос, а женщины занимались своими делами. В один момент парень подошел сзади и со всей силы ударил невестке семейства топором по шее. У нее оторвалась голова. Все это видела ее свекровь», — рассказали жители села Жылалды.

После из дома выбежал муж 28-летней женщины и остановил нападавшего. У нее остались четверо детей, старшей дочери семь лет, а младшему ребенку полгода.

В пресс-службе УВД Ошской области рассказали 24.kg, что парень находится в ИВС. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

Источник - 24.kg