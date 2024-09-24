ГКНБ КР: Задержаны два иностранных граждан за совершение тяжких и особо тяжких преступлений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности ОПГ, сотрудниками ГКНБ КР и УУР ГУВД г.Бишкек были установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).

Кроме этого, органами ГКНБ КР установлено что вышеуказанные лица имеют причастность к международному каналу по легализации и отмыванию на территории КР преступных доходов в особо крупном в размере, проходящие в обход налоговых платежей КР и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.

Так, вышеуказанные иностранные граждане являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР, через счета которых установленные граждане КР и иностранных государств предположительно находящиеся за пределами страны, осуществляли физическое обналичивание крупных сумм денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж.

В настоящее время ГКНБ КР, в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 222 УК КР «Легализация (отмывание) преступных доходов» в особо крупном размере проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц причастных к преступной деятельности по легализации преступных доходов.