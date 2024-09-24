Задержаны жители Ошской области которые прикрываясь именем Председателя ГКНБ КР

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.209 ч.4 п.1 УК КР задержаны жители Ошской области «А.М.» и «Н.у.С.», которые прикрываясь именем Председателя ГКНБ КР, обманным путем завладели крупной суммой денежных средств частных предпринимателей «М.Ш.» и «Р.О.». Кроме этого установлен факт незаконной продажи с их стороны квартиры в г.Ош с использованием поддельных документов, принадлежавшей жителю Ошской области «М.Ш.».

В настоящее время, задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР и продолжаются следственные действий по установлению других фактов противоправной деятельности.

ГКНБ Кыргызской Республики напоминает об уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также просит пострадавших граждан от действий задержанных лиц обратиться в органы ГКНБ КР на местах.