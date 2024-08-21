На врача Чуйской облбольницы совершено нападение - в милиции рассказали обстоятельства ЧП

В социальных сетях распространилось видео происшествия.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 19 августа в ОВД Чуйского района с заявлением обратилась жительница города Токмок, гражданка З.И. 1997 года рождения, о принятии мер в отношении гражданки И.Ж., которая примерно в 04.00 в реанимационном отделении Чуйской районной больницы беспричинно нанесла ей телесные повреждения.

Данный факт был зарегистрирован в РОВД и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.280 (Хулиганство) УК КР.

В ходе следствия было установлено, что в ночь на 19 августа 2024 года примерно в 01.00 в реанимационное отделение Чуйской районной больницы поступила гражданка И.Ж. 2003 года рождения с диагнозом: «алкогольная интоксикация», которая примерно в 04.00 придя в себя решила уйти из больницы, но персонал больницы пояснил, что не могут ее отпустить пока не прибудут родственники. На это гражданка И.Ж. повела себя агрессивно и нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу гражданке З.А., после покинула больницу.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.

Установив местонахождение гражданки И.Ж., ее доставили в ОВД Чуйского района.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются, по результатам расследования, в соответствии с требованиями норм УПК, будет дана юридическая оценка действиям гражданки И.Ж.

Источник - КАБАР