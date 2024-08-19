Вице-спикер Таш-Кумырского городского кенеша повторно задержан за вымогательство

Так, вице-спикер Таш-Кумырского городского кенеша Б.С.С. вымогал у гражданина О.А.Ж. деньги в сумме 45 000 сом за разрешение вопроса о взыскании с местного бюджета заработной платы за вынужденный прогул на основании судебного акта.

В этой связи, 14 августа 2024 года Б.С.С. задержан с поличным при получении требуемой суммы денег и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.

Следует отметить, что в июне 2023 года Б.С.С. будучи спикером Таш-Кумырского городского кенеша был задержан со стороны ГКНБ за совершение мошеннических действий, выразившиеся в получении денежных средств у представителя подрядной организации за беспроблемную приемку результатов выполненных работ. В итоге, судебным органом уголовное дело в отношении Б.С.С. было прекращено за примирением сторон.

Следствие продолжается.