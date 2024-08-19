Обыск в доме Мирланбека Маратбек уулу не связан с его постами с критикой власти

Активист утром 15 августа заявил, как к нему пришли сотрудники ОВД города Каракол с обыском.

По сведениям УВД Иссык-Кульской области, постановление на обыск дома активиста было выдано Каракольским городским судом. Ранее, ОВД города Каракол было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» на основании заключения судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции.

"В интересах следствия мы не можем разглашать полные подробности этого уголовного дела. Данный обыск никоим образом не связан с критикой автора в адрес руководства органов власти. Мы можем заверить, что действия, предпринятые в рамках следственных мероприятий, имеют исключительно правовой характер и направлены на установление объективной истины",

— подчеркнули в УВД области.

