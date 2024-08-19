Прокуратура проверила закупку грузовиков чиновниками и выявила ущерб в 5 млн сомов

При закупке большегрузной техники для одного из айыл окмоту в Нарынской области государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Как сообщается, прокуратура Нарынского района Нарынской области провела проверку исполнения Закона "О государственных закупках" в Чет-Нуринском айыл окмоту.

В ходе проверки выяснилось, что чиновники, несмотря на то что на баланс айыл окмоту не была принята закупаемая специальная грузовая техника, незаконно перевели 4 млн 930 тыс. сомов на расчетный счет предполагаемого поставщика.

Однако указанная техника по настоящее время не поставлена, а перечисленные поставщику денежные средства не возвращены, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 4 млн 930 тыс. сомов.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" и направила его в следственную службу УВД Нарынской области.

Также проводятся мероприятия по установлению других причастных к факту.

Источник: Kaktus.media