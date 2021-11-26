В ходе операции “Арсенал” на Иссык-Куле из незаконного оборота изъято 21 единиц огнестрельного оружия

Целью данной операции является - выявление фактов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, раскрытие преступлений, совершенных с применением оружия.

В ходе трехдневного мероприятия были проверены свыше тысячи охотников-любителей и 82 владельцев газо-травматическими оружиями. Обследованы 12 объектов разрешительной системы, где хранятся огнестрельные оружия. Было раскрыто 9 ранее совершенных преступлений и задержаны 2 граждан, находящиеся в розыске.

Предпринятыми мерами сотрудников милиции, из незаконного оборота было изъято 21 единиц огнестрельного оружия, из них 3 нарезные и 18 гладкоствольные оружия. Все выявленные факты зарегистрированы в ЕРПП ОВД области и ведутся досудебные производства по ст. 253 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) уголовного кодекса.

Всего было составлено 53 протоколов, 49 за нарушение условий хранения и 4 за просроченный срок регистрации огнестрельного оружия.

По всем этим фактам наложены штрафы в соответствии с кодексом о нарушениях.