Взрыва не было. В парковке аэропорта "Манас" произошло возгорание автомобиля "Фольксваген-пассат"

Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

20 сентября 2021 года примерно в 02:30 часов в дежурную часть Сокулукского района поступило сообщение о возгорании автомашины в одной из парковок расположенных в районе Аэропорта «Манас». По полученной информации незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной

группы.



По приезду сотрудников милиции было установлено, что 20 сентября текущего примерно в 02:20 часов произошла возгорание автомашины марки «Фольксваген пассат» из за короткого замыкания. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП.

По данному факту сотрудниками милиции был допрошен владелец данной автомашины Т.А., 1981 года рождения который пояснил, что не кому претензий не имеет, так как возгорание автомашины произошла из-за короткого замыкания.