Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
20 сентября 2021 года примерно в 02:30 часов в дежурную часть Сокулукского района поступило сообщение о возгорании автомашины в одной из парковок расположенных в районе Аэропорта «Манас». По полученной информации незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной
группы.
По приезду сотрудников милиции было установлено, что 20 сентября текущего примерно в 02:20 часов произошла возгорание автомашины марки «Фольксваген пассат» из за короткого замыкания. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП.
По данному факту сотрудниками милиции был допрошен владелец данной автомашины Т.А., 1981 года рождения который пояснил, что не кому претензий не имеет, так как возгорание автомашины произошла из-за короткого замыкания.
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