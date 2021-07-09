Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова «Талибан» полностью взял под контроль практически всю госграницу

Жители Хорога сняли на видео, как на сопредельной стороне талибы поднимают свой флаг над опорой пограничного моста через реку Пяндж в микрорайоне Тем, соединяющего два государства, пишет «Азия Плюс».

На видео запечатлено, как представитель группировки поднимается на опору, снимает флаг афганского правительства, выбрасывает его и затем устанавливает флаг «Талибан».

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова «Талибан» полностью взял под контроль практически всю госграницу

«Еще месяц назад представители «Талибана» начали отбирать участки госграницы со стороны Афганистана. К началу июля уже они 700 км взяли под свой контроль. К моменту нашего приезда в Таджикистан уже под контроль взята полностью практически вся госграница, этот участок с Республикой Таджикистан - 1344 км», - сообщил он

На переговорах в Москве представители «Талибан» сказали, что не будут переходить границы.

CentralAsia (TJ)