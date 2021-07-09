Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова «Талибан» полностью взял под контроль практически всю госграницу
Жители Хорога сняли на видео, как на сопредельной стороне талибы поднимают свой флаг над опорой пограничного моста через реку Пяндж в микрорайоне Тем, соединяющего два государства, пишет «Азия Плюс».
На видео запечатлено, как представитель группировки поднимается на опору, снимает флаг афганского правительства, выбрасывает его и затем устанавливает флаг «Талибан».
По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова «Талибан» полностью взял под контроль практически всю госграницу
«Еще месяц назад представители «Талибана» начали отбирать участки госграницы со стороны Афганистана. К началу июля уже они 700 км взяли под свой контроль. К моменту нашего приезда в Таджикистан уже под контроль взята полностью практически вся госграница, этот участок с Республикой Таджикистан - 1344 км», - сообщил он
На переговорах в Москве представители «Талибан» сказали, что не будут переходить границы.
CentralAsia (TJ)
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!